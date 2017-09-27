Хромачёва и Сойлу вышли в полуфинал турнира в Ташкенте в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Турции Ипек Сойлу (4) вышли в полуфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан) в парном разряде. В четвертьфинале соревнований они в двух сетах обыграли представительницу Германии Николу Гойер и голландку Еву Ваканно со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.

За выход в финал соревнований в столице Узбекистана Хромачёва и Сойлу поспорят с лидерами посева венгеркой Тимей Бабош и чешкой Андреа Главачковой. Турнир завершится 30 сентября.