Фритц пробился в четвертьфинал турнира в Чэнду, где может сыграть с Тимом

Американский теннисист Тейлор Фритц (Q) пробился в четвертьфинал турнира в Чэнду, в трёх партиях обыграв представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:3, 3:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. Тейлор 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Чэнду Фритц поспорит с победителем матча Доминик Тим (Австрия, 1) — Гидо Пелья (Аргентина).