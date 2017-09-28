М. Зверев проиграл Селе во втором круге турнира в Шэньчжэне

Немецкий теннисист Миша Зверев (3) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, в трёх партиях проиграв представителю Израиля Дуди Селе со счётом 3:6, 7:5, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. Миша 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и взял 1 гейм на подаче соперника. На счету Дуди 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Шэньчжэне Села поспорит с представителем Украины Александром Долгополовым (5). Турнир завершится 1 октября.