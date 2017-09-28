Бабош: было непросто разогреваться перед матчем с Фёгель из-за холода

Венгерка Тимя Бабош, обыгравшая швейцарку Стефани Фёгель в четвертьфинале турнира в Ташкенте со счётом 6:3, 6:4, рассказала о подготовке к матчу и сложностях во время этого поединка.



«Было непросто провести разогревочную разминку, потому что было очень холодно. Я хорошо начала матч, но во втором сете Фёгель прибавила и выглядела здорово. К счастью, у меня шла подача, и я сумела победить в двух сетах», — приводит слова Бабош официальный сайт WTA.



За выход в финал венгерка поспорит с Ариной Соболенко из Беларуси.