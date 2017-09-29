Трамп: мой любимый спортсмен — Надаль, он всегда хочет побеждать

Президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме премьер-министра Испании Мариано Рахоя, назвал первую ракетку мира, испанца Рафаэля Надаля, любимым спортсменом. Отметим, в прежние годы Трамп часто присутствовал на US Open, где Рафаэль в этом году выиграл 16-й турнир «Большого шлема» и создал запас в рейтинге относительно преследующего его швейцарца Роджера Федерера.



«Знаете, кто мой любимый спортсмен? Рафаэль Надаль. Он мне импонирует. Он всегда хочет побеждать — настоящий чемпион», — приводит слова Трампа Tennis World USA.