Павлюченкова отдала лишь 2 гейма Дэвис и может сыграть с Возняцки в Пекине

Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Пекине разгромила американку Лорен Дэвис со счётом 6:1, 6:1. 26-летняя уроженка Самары, занимающая 19-е место в рейтинге WТА, на выход в следующий раунд затратила всего 57 минут. Анастасия дважды подала навылет, сделала 6 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 8 и не проиграла ни гейма на своей подаче. Лорен исполнила 1 эйс при 3 двойных.

За выход в третий круг Павлюченкова поспорит либо с датчанкой Каролиной Возняцки (5), либо с китаянкой Ван Цян.