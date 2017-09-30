Главачкова и Бабош выиграли турнир в Ташкенте в парном разряде

Венгерка Тимя Бабош и чешка Андреа Главачкова подтвердили статус лидеров посева на турнире в Ташкенте в парном разряде. В финале они победили вторых сеяных японку Нао Хибино и грузинку Оксану Калашникову со счётом 7:5, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.

24-летняя Бабош завоевала 14-й титул на турнирах WТА в парном разряде в карьере и четвёртый в текущем сезоне, а для 31-летней Главачковой этот трофей стал 23-м в общей сложности и четвёртым в 2017 году.

Отметим, что ранее сегодня, 30 сентября, Бабош уступила в финале одиночного разряда украинке Катерине Бондаренко.