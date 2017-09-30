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Шарапова: в третьей партии начала торопиться, и это было не слишком умно

30 сентября 2017, суббота. 21:53 Теннис

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала марафонский матч с латвийкой Анастасией Севастовой на старте турнира Premier Mandatory в Пекине. Предыдущий официальный поединок Мария провела в четвёртом круге US Open, где проиграла как раз Севастовой.

«В конце второго сета она явно поймала кураж. Тем не менее в начале третьей партии я чувствовала себя очень хорошо. Всё шло нормально, но затем я слишком захотела победить и начала торопиться. Это было не слишком умно в той ситуации и привело к тому, что мы играли гораздо дольше, чем могли бы.

Думаю, я уже давненько не играла тай-брейков в третьем сете. Наверное, я не должна была оказаться в такой ситуации, но, раз это произошло, нужно было делать всё, чтобы выиграть тай-брейк. Она была на ходу, и мне было нелегко. Но у меня проходили хорошие удары, в том числе отличный кросс с форхенда на её матчболе. Я не сдавалась, и, мне кажется, это хороший знак, с учётом того что я не играла несколько недель, а в последнем матче уступила как раз ей. Всегда приятно победить, вне зависимости от того как достигнута победа, особенно когда берёшь реванш.

Очень важно двигаться вперёд, выигрывать матчи. Пауза дала мне возможность подлечить травмы, которые меня беспокоили. Возвращение к соревнованием спустя полтора года стало небольшим шоком для организма — это совсем другое напряжение, другая интенсивность по сравнению с тренировками. Это не даётся легко, нужно провести не один матч, прежде чем удастся войти в ритм. Перепады в уровне игры неизбежны.

Меня очень тронул приём болельщиков. Они потратили много сил на изготовление плакатов. У многих были копии моей книги, которые они просили подписать», — сказала Шарапова на пресс-конференции.

Шарапова за три часа переиграла Севастову в матче первого круга в Пекине
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Севастова Мария Шарапова
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