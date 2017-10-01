Макарова сыграет с Шараповой во втором круге турнира в Пекине

Россиянка Екатерина Макарова в первом круге турнира в Пекине оказалась сильнее американки Дженнифер Брэйди (Q) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила всего 58 минут. 29-летняя москвичка, занимающая 35-е место в рейтинге WТА, исполнила семь эйсов, допустила одну двойную ошибку, отыграла оба брейк-пойнта и выиграла три гейма на подаче оппонентки.
Следующей соперницей Макаровой станет ещё одна представительница России Мария Шарапова (WC), которая накануне победила латвийку Анастасию Севастову.