Турсунов вышел в финал квалификации челленджера в Стоктоне

Российский теннисист Дмитрий Турсунов пробился в финал квалификации турнира серии «челленджер» в Стоктоне. Во втором раунде отборочного турнира он в трёх партиях обыграл представителя Сербии Николу Милоевича (1) со счётом 6:3, 2:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. Дмитрий трижды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

В финале квалификации Турсунов сыграет с американцем Эриком Джонсоном.