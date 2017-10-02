Мугуруса: я подхватила вирус в Ухане, но в любом случае хотела выйти на корт

Первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала своё решение сняться по ходу матча первого круга турнира в Пекине с представительницей Чехии Барборой Стрыцовой при счёте 1:6, 0:2.

«Я подхватила вирус в Ухане. Хорошо, что мою игру поставили на понедельник. У меня было больше времени на отдых, но сегодня я играть не могла. Я в любом случае хотела выйти на корт, выполнить несколько ударов по мячу и понять, как буду себя чувствовать. Я хотела изменить ситуацию на корте. Я не собиралась сниматься до начала турнира», — приводит слова Мугурусы официальный «твиттер» соревнований.