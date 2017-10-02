Макхэйл: Слоан была в своей лучшей форме, но я играла здорово

Американка Кристина Макхэйл прокомментировала победу над своей соотечественницей Слоан Стивенс на старте турнира в Пекине со счётом 6:3, 6:0 и поделилась ожиданиями от встречи с румынкой Сораной Кырстей.

«Это очень большая победа для меня. Я так рада, что вышла в следующий круг. Думаю, Слоан была в своей лучшей форме, но я отлично подавала, доставала множество мячей и здорово действовала на приёме. Я следовала своему курсу на протяжении всего матча.

Нам пришлось нелегко. Каждый раз, когда мы собирались выходит на корт, вновь начинался дождь. Но на корте всё было прекрасно. Мне очень понравилась атмосфера. На трибунах было немало зрителей. Это был великолепный матч.

Сорана в последнее время играет отлично, так что мне будет нелегко. Я сейчас хочу немного насладиться победой, а затем начну подготовку к следующей игре», — цитирует Макхэйл официальный сайт тура.