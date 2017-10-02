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Корне: с Кербер никогда не бывает просто играть, она настоящий боец

2 октября 2017, понедельник. 19:10 Теннис

Француженка Ализе Корне, переигравшая немку Анжелику Кербер во втором круге турнира в Пекине со счётом 6:4, 6:4, прокомментировала итог этой встречи и поделилась ожиданиями от матча третьего раунда, где она сыграет либо с Каролин Гарсией, либо с Элисе Мертенс.

«Я довольна тем, как сыграла в этом матче. Поединок получился упорным. С Энжи никогда не бывает просто. Она великолепная теннисистка, настоящий боец. Я рада, что прошла дальше.

Если моей следующей соперницей станет Каролин, это будет здорово. Она сейчас в отличной форме, и для меня это станет хорошей проверкой уровня моей игры. Элисе — тоже очень милая, приятная девушка, мы с ней дружим. Я схожу посмотрю их матч, чтобы получить более полное представление о том, что меня ожидает», — приводит слова Корне официальный сайт WTA.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Ализе Корне Анжелика Кербер
Новости. Теннис
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