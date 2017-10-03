Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) вышли в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай) в парном разряде. Во втором круге соревнований они обыграли представительниц Китая Хань Синьюнь и Лиан Чень (WC) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине олимпийские чемпионки 2016 года в парном разряде поспорят с представительницей Словении Андреей Клепач и испанкой Марией-Хосе Мартинес-Санчес. Турнир завершится 8 октября.