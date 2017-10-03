Британский теннисист Эванс дисквалифицирован на год за кокаин

Антидопинговая комиссия Международной федерации тенниса приняла решение дисквалифицировать британца Даниэля Эванса на один год за положительный допинг-тест на кокаин, сообщает официальный сайт организации. 27-летний теннисист сдал пробу, в которой было обнаружено запрещённое вещество, 24 апреля 2017 года на турнире в Барселоне.

Эванс лишён всех призовых, заработанных на турнире в Барселоне и последующих соревнованиях до 26 июня, когда он был временно отстранён. Спортсмен сможет вернуться на корт 23 апреля 2018 года.

Напомним, что игрок сам сообщил, что был уличён в применении допинга, добавив, что «совершил ошибку и должен признать это».