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Конта: моя мама будет в Москве, думаю, что мы отлично проведём время

4 октября 2017, среда. 12:12 Теннис

Британская теннисистка Йоханна Конта рассказала, с какого момента начался подъём в её карьере, а также прокомментировала слухи о своём кулинарном таланте и поделилась ожиданиями от поездки в Москву на турнир «ВТБ Кубок Кремля». Соревнования пройдут 14-22 октября.

«Мне кажется, что начало сезона-2015 стало своего рода поворотной точкой, или даже, пожалуй, могу выделить матч первого круга «Ролан Гаррос» против Денисы Аллертовой. Помню, что тогда я впервые почувствовала себя частью события, матча и осознала, что могу сражаться здесь и сейчас. Это придало мне уверенности, тогда я поняла: что бы ни случилось в течение матча, я со всем смогу справиться, как в физическом, так и психологическом плане.

Если честно, мне кажется, я всё ещё учусь, тем более сезон ещё не закончился. Безусловно, в этом году были невероятные матчи и большие победы на турнирах, но был и период, когда пришлось столкнуться с некоторыми сложностями. Но я продолжала искать свой путь, думаю, что, возможно, этот сезон был полон разными испытаниями. Так как все эти испытания были разного характера, пришлось со многим справляться: с требованием времени, с тем, как игроки, уже зная мой стиль игры, по-другому готовятся к матчам со мной. Но это в то же время здорово, потому что ты не стоишь на месте и стремишься к работе над собой.

Мне кажется, что слухи о моих кулинарных талантах пошли с Уимблдона, тогда я переехала в новую квартиру, наслаждалась тем, что могу готовить на своей кухне, в своей духовке, и делилась впечатлениями со всеми. Но вообще, это правда, я люблю готовить и печь. Я определённо стала лучше это делать, но всё-таки кушать у меня лучше получается, я бы сказала, что мой талант лежит ближе к категории людей, которые едят, а не которые готовят. О русской кухне и турнире слышала много положительных откликов, поэтому жду этой поездки с нетерпением, тем более моя мама будет в Москве, думаю, что мы отлично проведём время», — цитирует Конту пресс-служба турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Источник: Официальный сайт Кубка Кремля Сообщить об ошибке
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Йоханна Конта Кубок Кремля
Новости. Теннис
4 октября 2017, среда
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