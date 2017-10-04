Остапенко: выиграть второй сет в матче со Стосур было очень нелегко

Представительница Латвии Елена Остапенко поделилась впечатлениями после победы во втором круге турнира в Пекине над австралийкой Самантой Стосур со счётом 6:3, 7:5. Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года стала седьмой теннисисткой, квалифицировавшейся на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Сингапуре с 22 по 29 октября 2017 года.

«Матч получился непростым. Сэм играла отлично. Выиграть второй сет было очень нелегко, но в целом я осталась довольна своей игрой. Я очень рада выходу в третий круг», — приводит слова Остапенко официальный сайт тура.