Халеп: это моя первая победа над Шараповой, и сейчас я хочу насладиться моментом

Румынка Симона Халеп поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Марией Шараповой в третьем круге турнира в Пекине со счётом 6:2, 6:2. За выход в полуфинал уроженка Констанца поспорит с победительницей встречи Дарья Касаткина (Россия) — Агнешка Радваньска (Польша).

«Это был прекрасный матч. Думаю, я провела свой лучший матч за все встречи с Марией. Я здорово подавала и сегодня увидела результаты работы, которую проделала после US Open. Я очень рада, что смогла сделать это. Это моя первая победа над Шараповой, и сейчас я хочу насладиться моментом.

После US Open я проводила больше времени на корте, больше тренировалась и работала над подачей. Я видела, что если я сосредоточена и уверена в себе, то могу добиваться максимальных результатов. Сегодня я действовала стабильно и выполняла удары уверенно. Также я была расслабленна. Во многих матчах с Марией я чувствовала, что могу победить, но этого не происходило. Сегодня я сказала себе, что это просто очередная игра и нужно отдать все силы на корте. Я была сосредоточена, спокойна и настроена позитивно.

Касаткина и Радваньска — непростые соперницы. Я встречалась с Дарьей на минувшей неделе, так что, может, у меня будет шанс взять реванш. Противостоять ей нелегко. Она выполняет удары по-другому и сражается до конца. Нужно будет посмотреть, что я делала в Ухане, чего не делала, и сыграть лучше.

У Радваньской другой стиль игры. Мне нужно будет играть ближе к линии и действовать агрессивно. В любом случае мне нужно будет сохранять концентрацию, как сегодня, стараться сыграть как можно лучше и не думать о результате», — цитирует Халеп официальный сайт тура.