Шарапова в двух сетах проиграла Халеп в третьем круге турнира в Пекине

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух сетах проиграв румынке Симоне Халеп (2) со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету Симоны 2 эйса и 5 брейков. Для Халеп это первая победа над Шараповой в восьми матчах.



«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Халеп в Пекине.

За выход в полуфинал Халеп поспорит либо с россиянкой Дарьей Касаткиной, либо с представительницей Польши Агнешкой Радваньской (11).