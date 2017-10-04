Мельцер выписан из больницы после успешной операции на локте

Победитель пяти турниров ATP, австрийский теннисист Юрген Мельцер на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что перенёс успешную операцию на локте и уже выписан из больницы.

«Я покидаю больницу после успешной операции на локте. Спасибо доктору Борису Холлингеру за особый приём, который я получил в клинике, и за то, что он позволил моей жене следить за всей процедурой. Впереди долгий путь к восстановлению. Посмотрим, что эта дорога мне предложит», — написал Мельцер.

Фото доступно в «инстаграме» Юргена Мельцера.