Дмитриева: Шарапова, по сути, ни разу не застала Халеп врасплох

Известный телекомментатор советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала поражение россиянки Марии Шараповой от румынки Симоны Халеп в третьем круге турнира в Пекине со счётом 2:6, 2:6.

«Во-первых, очень хорошо сегодня играла Халеп. Она сделала выводы из того поражения в Нью-Йорке. Во-вторых, Халеп в очень хорошей форме. Её не беспокоит возможность занять первую позицию в мире, она занята только конкретно матчем и теннисом. И это ощущалось в её действиях. У Халеп была прекрасная подача. Она хорошо держала её, что как раз делало уязвимой её нью-йоркскую игру, потому что там Маша сразу могла контратаковать и захватывать инициативу. Халеп очень чётко контролировала всё, что происходило на площадке. Шарапова, по сути, ни разу не застала её врасплох.

Что касается Маши, то мне показалось, что она немного не то чтобы устала, но выглядела слегка опустошённой. Маша выложилась в первых двух матчах, особенно в самом первом, продолжавшемся три часа, в котором она взяла реванш у Севастовой. Да и второй матч с Катей Макаровой тоже был непростым. И это сказалось на её действиях: она играла довольно плотно, как и всегда, но она не была очень опасной. Она не завершала атаки. Время от времени у Маши получались хорошие удары — она этим и отличается — но это не было постоянно. Она не была хозяйкой положения. Всё, что Мария могла предложить сегодня Халеп, было сопернице понятно, и та могла всё это парировать. Поэтому настоящей борьбы-то и не было.

Чего ждать от Марии дальше? Она ведь возвращается, и поэтому всё зависит от того, в каком она будет состоянии, насколько она устала. И физически, быть может, Маша не идеальна сейчас. Но возвращение связано не только с физической формой, а главным образом с психологическим состоянием: насколько она свежа будет и душевно готова отдавать себя игре, как это у неё бывает, когда она по-настоящему в форме", — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.