Французский теннисист Ришар Гаске вышел в четвертьфинал турнира в Токио, в двух партиях обыграв представителя Китайского Тайбэя Лу Яньсюня со счётом 6:0, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. Ришар дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Гаске поспорит с победителем матча Мэттью Эбден (Австралия, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, 4).

