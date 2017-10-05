Гоффен с трудом одолел Эбдена во втором круге турнира в Токио

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (4) пробился в четвертьфинал турнира в Токио, в трёх партиях одолев представителя Австралии Мэттью Эбдена (Q) со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:1). Продолжительность поединка составила 2 часа 20 минут. Уроженец Рокура 8 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Эбдена 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 брейков. В третьем сете Давид вёл 5:2, но проиграл четыре гейма подряд.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Гоффен поспорит с представителем Франции Ришаром Гаске. Турнир завершится 8 октября.