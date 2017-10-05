Остапенко: может, то, что я не провела полный матч, станет моим преимуществом

Латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась впечатлениями после выхода в четвертьфинал турнира в Пекине. Её соперница по матчу третьего круга — представительница Китая Пэн Шуай — отказалась от продолжения борьбы при счёте 0:3 в первой партии из-за травмы ноги. За выход в полуфинал Елена поспорит с румынкой Сораной Кырстей.

«Это не тот результат, которого хочется добиться. Конечно, мне очень жаль Шуай. Надеюсь, она скоро восстановится, и всё будет нормально. Может быть, то, что я не провела полный матч, станет преимуществом для меня, так как в последние пару недель я сыграла много поединков. Сейчас я смогу отдохнуть немного больше. Я очень рада выходу в четвертьфинал.

Сорана — очень милая девушка и прекрасная теннисистка. Думаю, мы стали хорошими подругами. Она играет в похожем стилем — агрессивно. В Нью-Йорке мы провели немало отличных розыгрышей. Надеюсь, завтра будет хороший матч», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.