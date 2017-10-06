Халеп: я поменяла тактику и сыграла с Касаткиной лучше, чем в Ухане

Румынка Симона Халеп поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира в Пекине со счётом 6:2, 6:1. На минувшей неделе уроженка Констанцы с таким же счётом проиграла Касаткиной в Ухане. За выход в финал вторая ракетка мира поспорит с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) — Сорана Кырстя (Румыния).

«Думаю, я сыграла с Дарьей лучше, чем в Ухане. Я поменяла тактику, и это отлично сработало. Я просто играла в свой теннис, в своём стиле, действовала стабильно и уверенно.

Я ожидаю непростой поединок в полуфинале. В любом случае это будет большое испытание для меня. Мне нужно будет постараться сыграть так, как сегодня», — цитирует Халеп пресс-служба тура.