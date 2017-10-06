Победы Джонсона, Гаске и Гоффена — в обзоре матчей 2-го круга турнира в Токио

Американский теннисист Стив Джонсон во втором круге турнира в Токио (Япония) в двух партиях обыграл представителя Украины Александра Долгополова со счётом 6:2, 6:4.
Француз Ришар Гаске оказался сильнее представителя Китайского Тайбэя Лу Яньсюня со счётом 6:0, 7:6 (7:5).
Бельгийский теннисист Давид Гоффен с трудом сломил сопротивление австралийца Мэттью Эбдена со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:1).
Видеообзор поединков второго круга турнира в Токио доступен на «Чемпионате». Соревнования завершатся 8 октября.