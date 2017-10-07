Южный проиграл Жазири на старте квалификации «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Михаил Южный не смог преодолеть квалификацию на турнире серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого превышает $ 5,9 млн. В первом отборочном раунде 35-летний россиянин уступил 33-летнему представителю Туниса Малеку Жазири — 2:6, 4:6.

Поединок продолжался 58 минут. На счету Южного 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Жазири подал навылет 2 раза и реализовал 4 брейк-пойнта из 6.

Жеребьёвка основной сетки турнира в Шанхае состоится 7 октября и начнётся в 10:30 по местному времени.