9 октября румынка Симона Халеп станет первой ракеткой мира

Румынка Симона Халеп (2) в полуфинале турнира в Пекине победила латвийку Елену Остапенко (9) со счётом 6:2, 6:4. Этот успех гарантировал 26-летней уроженке Констанцы первое место в обновлённом рейтинге WTA, который будет опубликован в понедельник, 9 октября.

Симона возглавит женскую табель о рангах впервые в карьере. Она станет 25-й теннисисткой в истории, получившей статус первой ракетки планеты, и пятой в текущем сезоне. Ранее в 2017 году рейтинг возглавляли немка Анжелика Кербер, американка Серена Уильямс, чешка Каролина Плишкова и испанка Гарбинье Мугуруса.