Хингис и Чжань сделали дубль в Китае, выиграв в Пекине после Уханя

Швейцарка Мартина Хингис и Чжань Юнжань из Китайского Тайбэя (4) сделали в Китае дубль, победив сначала на турнире в Ухане, а теперь — в Пекине. В финале теннисистки, которые в понедельник, 9 октября, станут первой и второй ракетками мира соответственно, уверенно победили венгерку Тимю Бабош и чешку Андреа Главачкову (4) — 6:1, 6:4.



Матч продолжался 1 час 6 минут. Теннисистки ни разу не подали навылет. Чжань и Хингис сделали три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти. На счету Бабош и Главачковой четыре двойные и три упущенных брейк-пойнта.