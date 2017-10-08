Гарсия в финале Пекина в двух сетах обыграла Халеп

Француженка Каролин Гарсия стала чемпионкой соревнований серии Premier Mandatory в Пекине, обыграв в финале румынку Симону Халеп (2), которая в ближайший понедельник станет первой ракеткой мира. Финальный поединок завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Гарсии.



Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. Гарсия трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 2 брейк-пойнта из 4. Также она сделала 17 виннеров и 31 невынужденную ошибку. На счету Халеп 1 эйс, 2 двойные, 16 ударов навылет, 25 невынужденных и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

Для Каролин это второй титул в нынешнем сезоне и второй подряд, после соревнований в Ухане. Таким образом, она, как и Мартина Хингис с Чжань Юнжань, сделала «китайский дубль». Благодаря этому результату Гарсия поднимется на восьмую строчку в чемпионской гонке, опередив британку Йоханну Конту на 185 очков. Поскольку на следующей неделе Конта не играет, ей нужно как минимум выйти в финал «ВТБ Кубка Кремля», чтобы оказаться впереди Гарсии. При этом сама Гарсия заявлена на стартующий 9 октября турнир в Тяньцзине и в первом круге должна сыграть с получившей «уайлд-кард» россиянкой Марией Шараповой.