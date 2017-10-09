Гарсия снялась с турнира в Тяньцзине, Шарапова в первом круге сыграет с Бегу

Французская теннисистка Каролин Гарсия, накануне ставшая победительницей турнира в Пекине, приняла решение сняться с соревнований в Тяньцзине. В первом круге она должна была сыграть с пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой. Ранее сообщалось, что 23-летняя уроженка Сен-Жермэн-ан-Лэ может отказаться от участия в этом турнире из-за травмы ноги.

Соперницей Шараповой на старте турнира в Тяньцзине будет представительница Румынии Ирина Бегу. Место Бегу в сетке турнира заняла китаянка Хань Синьюнь (LL).

