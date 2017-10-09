Хачанов в двух сетах проиграл Циципасу на старте турнира в Шанхае

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух сетах уступив представителю Греции Стефаносу Циципасу (Q) со счётом 5:7, 3:6. Матч продолжался 1 час 14 минут. Карен трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Стефаноса 11 эйсов и 2 брейка. Циципас одержал первую в карьере победу на уровне основной сетки соревнований ATP.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Хачанов в Шанхае.

За выход в третий круг Циципас поспорит либо с представителем Сербии Душаном Лайовичем (Q), либо с американцем Джоном Иснером (12).

Шанхай. Мужчины. Первый круг

Фрэнсис Тиафо (США, Q) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:4, 6:4.