Чжан Шуай разгромила Нару в первом круге турнира в Гонконге

Китайская теннисистка Чжан Шуай (8) вышла во второй круг турнира в Гонконге, не отдав ни одного гейма представительнице Японии Куруми Наре — 6:0, 6:0. Продолжительность поединка составила 48 минут. Китаянка 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 2 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гонконге Чжан Шуай поспорит с победительницей противостояния Дженнифер Брэйди (США) — Миса Эгути (Япония). Турнир завершится 15 октября.