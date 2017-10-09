Рублёв одолел Джумхура и сыграет с дель Потро на турнире в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в трёх партиях обыграв боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:1, 4:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Уроженец Москвы дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Дамира 4 эйса, 9 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Шанхае Рублёв поспорит с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (16), который одолел представителя Грузии Николоза Басилашвили (Q) со счётом 6:2, 3:6, 6:4.