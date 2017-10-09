Селиваненко: мы все рассчитываем, что Шарапова приедет на «ВТБ Кубок Кремля»

Вице-президент федерации тенниса России и директор женского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Алексей Селиваненко рассказал о возможном приезде на стартующий 14 октября турнир Марии Шараповой.

«Мы давали комментарий на прошлой неделе. Никакой новой информации нет. На сегодняшний день Мария играет в Тяньцзине, и в зависимости от того, насколько она будет готова играть, в каком она будет физическом состоянии, она приедет в Москву. Вы знаете, что у неё непростой первый матч с той же Гарсией… С Бегу? На самом деле это мало что меняет (улыбается), потому что вы знаете, что Маша в состоянии обыграть любого игрока. Но у неё точно так же может сложиться и непростой матч. Конечно, мы все рассчитываем, что она приедет», — передаёт слова Селиваненко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.