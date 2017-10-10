А. Радваньска вышла во второй круг турнира в Гонконге, где сыграет со Стосур

Польская теннисистка Агнешка Радваньска (4) вышла во второй круг турнира в Гонконге, в двух сетах обыграв хозяйку кортов Чжэн Лин (WC) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. Уроженка Кракова трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гонконге Радваньска поспорит с представительницей Австралии Самантой Стосур. Турнир завершится 15 октября.

Гонконг. Женщины. Первый круг

Наоми Осака (Япония) — Алекса Гуарачи (Чили, Q) — 7:5, 6:4.