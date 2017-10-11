Цуренко и Риске проиграли на старте турнира в Тяньцзине

Украинка Леся Цуренко (7) не смогла пробиться во второй круг турнира Тяньцзине, проиграв китаянке Дуань Инъин со счётом 4:6, 6:7 (2:7). Матч продолжался 1 час 38 минут. Леся дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Дуань Инъин поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, которая победила китаянку Хань Синьюнь (LL) со счётом 6:3, 6:3.

Тяньцзинь. Женщины. Первый круг

Ван Яфань (Китай, LD) — Элисон Риске (США, 8) — 6:3, 6:3.