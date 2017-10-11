Пэн Шуай и Путинцева вышли во второй круг турнира в Тяньцзине, Векич выбыла

Китайская теннисистка Пэн Шуай (3) вышла во второй круг турнира в Тяньцзине, в двух сетах обыграв свою соотечественницу Ханьюй Го (Q) со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 26 минут. Пэн Шуай дважды подала навылет и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Пэн Шуай поспорит с ещё одной своей соотечественницей Сиюй Ван (WC).

Тяньцзинь. Женщины. Первый круг

Юлия Путинцева (Казахстан, 5) — Лорен Дэвис (США, Q) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Донна Векич (Хорватия, 4) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

Стефани Фёгель (Швейцария, Q) — Кристи Эрим Анн (США) — 6:3, 6:3.

