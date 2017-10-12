Макхэйл, Чжу Линь и Соболенко вышли в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

Греческая теннисистка Мария Саккари (6) не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Тяньцзине, проиграв американке Кристине Макхэйл со счётом 0:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 19 минут. Мария 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал Макхэйл поспорит с победительницей матча Сара Эррани (Италия, Q) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Тяньцзинь. Женщины. Второй круг

Чжу Линь (Китай) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — 6:3, 6:1.

Арина Соболенко (Беларусь) — Дуань Инъин (Китай) — 6:3, 6:3.