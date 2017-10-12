Тарпищев: думаю, шансы Шараповой выступить в Москве велики. Физически она готова

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы на то, что россиянка Мария Шарапова, для которой в Москве держат «уайлд-кард», приедет на «ВТБ Кубок Кремля». Жеребьёвка турнира состоится днём в субботу, 14 октября, и к этому моменту все решения по специальным приглашениям должны быть приняты окончательно. В данный момент Мария выступает на турнире в Тяньцзине (Китай), где вышла в четвертьфинал.



«Я думаю, что шансы Марии выступить велики. Сейчас она нормально играет, у неё не такие тяжёлые матчи, и она реально должна быть в полуфинале. До полуфинала я не вижу у неё проблем. Поэтому я надеюсь, что она будет играть в Москве. Всё будет ясно после завершения турнира.



У неё сейчас всё нормально, физически она готова, но понятно, что психика у неё прыгает. Но это в силу того, что на тренировках-то психику не отработаешь, надо наиграться. Всё идёт нормально. Думаю, что, если бы не травма, Мария была бы уже в топ-20 сильнейших», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».