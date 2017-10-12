Федерер: в матче с Долгополовым лучше использовал свои шансы, чем в первой игре

Швейцарец Роджер Федерер, победивший украинца Александра Долгополова в третьем круге «Мастерс 1000» в Шанхае со счётом 6:4, 6:2, прокомментировал этот поединок и поделился ожиданиями от встречи с французом Ришаром Гаске.



«Должен сказать, я хорошо чувствовал себя и в первом матче. Сейчас ощущения были такими же. Наверное, этот поединок получился немного более простым по счёту и я лучше использовал свои шансы, чаще реализовывал брейк-пойнты, чем в матче со Шварцманом. Думаю, в этом и была основная разница между этими двумя играми. Рад, что сегодня мне удалось хорошо сыграть на брейк-пойнтах.



Что касается Гаске, то я люблю играть с ним на быстрых кортах. Надеюсь, смогу показать такой же хороший теннис, как сегодня», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.