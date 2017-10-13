Чакветадзе: результаты Халеп стабильны, но на первую строчку рейтинга не тянут

Экс-пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе в своей колонке на «Чемпионате» рассказала, как относится к тому, что первой ракеткой мира стала румынка Симона Халеп.

«Многие задаются вопросом – достойна ли Симона Халеп находиться на первой строчке!? Убедительны ли её результаты за последние 52 недели, чтобы занимать теннисную вершину? Ответ один – рейтинг не врёт, кто первый – тот и достоин. Если говорить обо мне, то я считаю, что её результаты в этом сезоне более-менее стабильны, но не очень тянут на первое место с учётом того, что она выиграла лишь один турнир в Мадриде. Хотелось бы, чтобы верхнюю строчку занимал тот игрок, который завоевал больше одного титула. Тем не менее она первая, а это значит, что у неё самые стабильные и хорошие результаты в туре.

Нельзя сказать, что Симона хватала звёзды с неба или у неё были какие-то невероятные победы. Так себе, играла ровненько. Но, видимо, в нынешнем туре этого оказалось достаточно. В настоящий момент есть проблемы у Виктории Азаренко, у Шараповой не всё гладко после возвращения. Вроде бы она на низком старте, но пока не получается собрать всё воедино. Серена не играет по объективным причинам. Соответственно кто-то должен занимать первую строчку в любом случае. Но да, конечно, немного странно, что Симона с одной победой в сезоне стала лидером в женском рейтинге.

Оказалось, что Симона стала первой, кто занял высшую строчку, после Жюстин Энен с ростом не выше 170 см. Вот это да! Она сейчас играет на своём максимуме, но честно говоря, я не вижу, в чём она ещё может прибавить. Мне кажется, Халеп выжимает из себя всё, что есть, и то, что вообще можно выжать. У каждого свой потолок, и она его достигла. Наверное, должно произойти редкое стечение обстоятельств, чтобы румынка выиграла «Большой шлем», и скорее всего это будет «Ролан Гаррос», где она играет лучше всего и уже была близка к успеху. Однако психологически Симона пока ещё немного не готова, слишком сильно переживает и нервничает. Увы, даже будучи главным фаворитом на грунте в этом сезоне, она не смогла взять этот титул", — написала Чакветадзе.

Колонка Анны Чакветадзе доступна на «Чемпионате».