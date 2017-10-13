Брэйди победила Гиббз и вышла в полуфинал турнира в Гонконге

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди пробилась в полуфинал турнира в Гонконге, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Николь Гиббз со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Дженнифер 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Гонконге Брэйди поспорит с победительницей противостояния Лизетт Кабрера (Австралия, LD) — Дарья Гаврилова (Австралия, 7).