Ф. Лопес снялся с «ВТБ Кубка Кремля», Донской прошёл в основную сетку

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес принял решение сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в Москве с 14 по 22 октября. За свою карьеру 36-летний уроженец Толедо, располагающийся на 34-й строчке в рейтинге, выиграл 6 турниров ATP в одиночном разряде. В 2017 году Фелисьяно завоевал титул на соревнованиях в Лондоне.

В основную сетку соревнований по рейтингу прошёл российский теннисист Евгений Донской.

Жеребьёвка «ВТБ Кубка Кремля» состоится 14 октября, начало — в 12:00 по московскому времени.