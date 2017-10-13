Надаль в трёх сетах переиграл Димитрова в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в трёх партиях обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова (6) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 32 минуты. Первая ракетка мира 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Димитрова 13 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Шанхае уроженец Манакора поспорит с представителем Хорватии Марином Чиличем (4). Турнир завершится 15 октября.