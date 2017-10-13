100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тарпищев: если Шарапова приедет в Москву, билетов в продаже не останется

13 октября 2017, пятница. 12:54 Теннис

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил состав участников турнира «ВТБ Кубок Кремля» и выступление Марии Шараповой в нынешнем сезоне. Бывшая первая ракетка мира вернулась в тур в апреле после дисквалификации за употребление мельдония.

«Его уровень выше, чем в прошлом году. В предварительном списке участниц женского турнира — пять человек из топ-20. Правда, вызывает беспокойство не залеченная до конца травма левой руки Светланы Кузнецовой, а британке Йоханне Конте, претендовавшей на участие в итоговом турнире в Сингапуре, также из-за травмы пришлось отказаться от выступления в Москве. Тем не менее не исключено, что сыграет испанка Гарбинье Мугуруса, ведущая борьбу за титул первой ракетки мира. Ну и, конечно, у болельщиков есть шанс увидеть в «Олимпийском» Марию Шарапову, которая не выступала на Кубке Кремля ровно 10 лет. Для неё мы держим «уайлд-кард». Если Мария приедет, билетов в продаже не останется. Надеюсь, что турнир будет лучшим за последнее десятилетие.

В принципе Шарапова и в топ-20 могла войти, ведь игрока с подобной мобилизацией нервной системы в женском теннисе сейчас нет. Однако Марии мешали не только соперницы, но и травмы. Я не в курсе того, на основании каких факторов Шарапова выстраивает свой календарь выступлений после травмы, хотя на её месте, наверное, играл бы ещё более дозированно, стараясь по возможности чередовать крупные турниры со сравнительно небольшими. Сейчас же Шараповой надо стремиться к тому, чтобы подняться в рейтинге как можно выше. Это позволит ей попадать число сеяных, в том числе и на самых крупных соревнованиях, а значит, избегать попадания в первых раундах на сильных соперниц, что обеспечит ей более щадящий режим», — цитирует Тарпищева «Коммерсант».

Источник: Коммерсантъ Сообщить об ошибке
Теги
Гарбинье Мугуруса Йоханна Конта Мария Шарапова Шамиль Тарпищев Кубок Кремля
Новости. Теннис
13 октября 2017, пятница
13:14 Надаль сравнялся с Агасси по количеству побед за карьеру
12:54 Тарпищев: если Шарапова приедет в Москву, билетов в продаже не останется
12:36 Эррани за 3 часа 11 минут одолела Макхэйл в четвертьфинале турнира в Тяньцзине
12:34 Надаль в трёх сетах переиграл Димитрова в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае
11:55 16 октября Чилич станет четвёртой ракеткой мира
11:27 Соперницей Шараповой в полуфинале турнира в Тяньцзине будет Пэн Шуай
11:26 Футболист Пато посетил матч Шараповой в Тяньцзине
11:20 Ф. Лопес снялся с «ВТБ Кубка Кремля», Донской прошёл в основную сетку
10:58 Брэйди победила Гиббз и вышла в полуфинал турнира в Гонконге
09:57 Шарапова победила Фёгель и вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине
09:41 Чилич стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Шанхае
09:34 Чакветадзе: результаты Халеп стабильны, но на первую строчку рейтинга не тянут
09:23 Чакветадзе: Шараповой нужно завоевать титул, и потом она будет обыгрывать всех
09:11 Кырстя: первый сет матча с Вихлянцевой длился целую вечность
09:01 Соболенко стала первой полуфиналисткой турнира в Тяньцзине
08:47 Текстовая трансляция встречи Шараповой и Фёгель в Тяньцзине начнётся в 08:45 мск
03:10 Медина-Гарригес прекратила сотрудничество с Остапенко
01:30 Дьяченко: никаких ставок на «ВТБ Кубок Кремля» не делаю
12 октября 2017, четверг
23:59 Вихлянцева уступила Кырсте в Линце, проиграв тай-брейк 1-го сета со счётом 14:16
22:29 Конта: жаль, что я не смогла продолжить битву за Сингапур
22:08 Первая ракетка турнира в Линце Рыбарикова победила Виттёфт и вышла в 1/4 финала
22:01 Федерер: в матче с Долгополовым лучше использовал свои шансы, чем в первой игре
21:08 Голубич одержала волевую победу над Томовой во втором круге соревнований в Линце
20:10 Ларссон победила Лепченко и вышла в четвертьфинал турнира в Линце
19:55 Тарпищев: думаю, шансы Шараповой выступить в Москве велики. Физически она готова
19:38 Макарова: дома настолько хочется сыграть хорошо, что иногда чересчур волнуюсь
18:29 Стрыцова одержала волевую победу над Фетт во втором круге турнира в Линце
18:06 Троицки победил Иснера и стал соперником дель Потро на «Мастерсе» в Шанхае
17:21 Надаль: в матче с Фоньини я здорово сыграл во всех аспектах
17:03 Гаске одолел Симона и сыграет с Федерером в четвертьфинале турнира в Шанхае
16:15 Федерер победил Долгополова в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
16:14 Суарес одержал 400-ю в карьере победу в парном разряде
15:49 А. Зверев: дель Потро провёл один из лучших матчей в этом сезоне
15:45 Дель Потро: одна из моих целей на следующий год — просто провести полный сезон
15:05 Кудрявцева и Бондаренко проиграли в 1/4 финала турнира в Тяньцзине в паре
14:55 Роже и Тецэу квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP в паре
14:30 Шарапова: сделав брейк во втором сете, я заиграла агрессивнее
14:25 Возняцки снялась с турнира в Гонконге
14:20 Надаль победил Фоньини и сыграет с Димитровым в 1/4 финала турнира в Шанхае
13:32 Соперницей Шараповой в четвертьфинале турнира в Тяньцзине будет Фёгель
13:29 Брэйди обыграла Чжан Шуай во втором круге турнира в Гонконге
13:04 Чилич в двух сетах победил Джонсона в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
12:50 Куницын: от поражения в матче с Венгрией я отхожу до сих пор
12:35 Клепач и Мартинес-Санчес квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA в паре
12:09 Эррани, Соррибес-Тормо и Пэн Шуай вышли в четвертьфинал турнира в Тяньцзине
Все новости RSS
Партнерский контент