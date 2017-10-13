Тарпищев: если Шарапова приедет в Москву, билетов в продаже не останется

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил состав участников турнира «ВТБ Кубок Кремля» и выступление Марии Шараповой в нынешнем сезоне. Бывшая первая ракетка мира вернулась в тур в апреле после дисквалификации за употребление мельдония.

«Его уровень выше, чем в прошлом году. В предварительном списке участниц женского турнира — пять человек из топ-20. Правда, вызывает беспокойство не залеченная до конца травма левой руки Светланы Кузнецовой, а британке Йоханне Конте, претендовавшей на участие в итоговом турнире в Сингапуре, также из-за травмы пришлось отказаться от выступления в Москве. Тем не менее не исключено, что сыграет испанка Гарбинье Мугуруса, ведущая борьбу за титул первой ракетки мира. Ну и, конечно, у болельщиков есть шанс увидеть в «Олимпийском» Марию Шарапову, которая не выступала на Кубке Кремля ровно 10 лет. Для неё мы держим «уайлд-кард». Если Мария приедет, билетов в продаже не останется. Надеюсь, что турнир будет лучшим за последнее десятилетие.

В принципе Шарапова и в топ-20 могла войти, ведь игрока с подобной мобилизацией нервной системы в женском теннисе сейчас нет. Однако Марии мешали не только соперницы, но и травмы. Я не в курсе того, на основании каких факторов Шарапова выстраивает свой календарь выступлений после травмы, хотя на её месте, наверное, играл бы ещё более дозированно, стараясь по возможности чередовать крупные турниры со сравнительно небольшими. Сейчас же Шараповой надо стремиться к тому, чтобы подняться в рейтинге как можно выше. Это позволит ей попадать число сеяных, в том числе и на самых крупных соревнованиях, а значит, избегать попадания в первых раундах на сильных соперниц, что обеспечит ей более щадящий режим», — цитирует Тарпищева «Коммерсант».