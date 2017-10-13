Кузнецова: я ожидала, что Шараповой после возвращения будет легче

Первая ракетка России Светлана Кузнецова оценила результаты своей соотечественницы Марии Шараповой в нынешнем сезоне. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вернулась в тур после дисквалификации за употребление мельдония. 13 октября стало известно, что Мария выступит на турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в Москве с 14 по 22 октября. На этой неделе Шарапова выступает на турнире в Тяньцзине. Она вышла в полуфинал соревнований, обыграв представительницу Швейцарии Стефани Фёгель со счётом 6:3, 6:1.



«Я ожидала, что Маше после возвращения будет легче. Но, смотря на результаты и травмы, которые она получала, понимаю, что нам уже не 15-20 лет. Очень сложно входить в строй после такого перерыва.



Маша – чемпионка, у неё есть все возможности выиграть турнир в Тяньцзине. В принципе она должна выиграть этот турнир, если будет хорошо играть. Там нет топовых теннисисток.

В Москве ей будет очень сложно, ведь она никогда не играла столько турниров подряд. Для неё это очень сложный график. Я никогда не видела, чтобы она так перебиралась на турниры с одного континента на другой», — сказала Кузнецова в программе «Все на матч».