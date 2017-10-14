Федерер: думаю о реванше за US Open, а не о травме дель Потро

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над французом Ришаром Гаске со счётом 7:5, 6:4 в четвертьфинале турнира в Шанхае и поделился ожиданиями от встречи с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.

«Думаю, это был отличный матч. Иногда у нас проходили важные удары в правильное время, мы создавали себе немало шансов. Мы играли на равных от начала и до конца матча. Мне понравилось, потому что мы резали, крутили, пробивали сильно и изящно. Мы играли очень разнообразно.

Надеюсь, что с Хуаном-Мартином ничего серьёзного. У него были проблемы с запястьем и раньше, поэтому его волнение понятно. Для меня ничего не меняется. Я готов выйти на корт в надежде взять реванш за US Open, где я не сумел его обыграть. Думаю об этом, а не о его травме. Но, конечно, я хочу, чтобы Хуан-Мартин восстановился, и мы сыграли полноценный матч", — цитирует Федерера пресс-служба АТР.