Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Пэн Шуай в Тяньцзине

Россиянка Мария Шарапова (WC) сыграет с китаянкой Пэн Шуай (3) в полуфинале турнира категории WTA International в Таньцзине.



По пути к полуфиналу Мария победила Ирину Бегу (9), Магду Линетт и Стефани Фёгель (Q), не проиграв ни одной партии. Пэн Шуай прошла Го Ханьюй (Q), Ван Сиюй (WC) и Сару Соррибес-Тормо — также всех в двух сетах.



По личным встречам Шарапова ведёт со счётом 4:1. Последняя встреча между ними состоялась в 1/8 финала Australian Open 2015, где Мария выиграла в двух сетах — 6:3, 6:0.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.