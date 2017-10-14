Континен и Пирс встретятся с Куботом и Мело в финале «Мастерс 1000» в Шанхае

Определились участники финального матча турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае в парном разряде. Финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс (1) обыграли британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Суареса (4) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, [10:4], став первыми финалистами соревнований.



За титул они поспорят со вторыми сеяными, поляком Лукашем Куботом и бразильцем Марсело Мело. Кубот и Мело победили голландца Жан-Жюльена Роже и румына Хорю Тецэу (3) — 4:6, 6:3, [10:7].

Отметим, что Континен и Мело в этом году уже сменяли друг друга в качестве первой ракетки мира. Сейчас лидирует Хенри, опережая своего партнёра Джона Пирса по дополнительным показателям, но в случае победы Мело и Кубота в финале Марсело окажется всего в нескольких сотнях очков позади финского теннисиста.